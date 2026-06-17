Правила оказания платной медпомощи изменятся в РФ с 1 сентября

В стране правила оказания медицинской помощи на платной основе будут изменены с 1 сентября 2026 года. Так, у россиян появится возможность заключать договор об оказании медуслуг дистанционно, сообщает ТАСС .

Дистанционно заключить договор с медучреждением человек сможет при наличии у исполнителя доступа к сайту или мобильному приложению.

Еще с осени медорганизации при оказании платных услуг должны соблюдать установленные требования о передаче сведений в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Кроме того, поменяется ряд требований к содержанию договора на платные медицинские услуги. Например, при оказании анонимных услуг пациент не будет обязан давать информацию из паспорта в договоре. Но обязательно указать сроки предоставления платных медуслуг, а ранее нужно было только прописать условия и сроки ожидания.

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