Кинолог Голубев: виноград может вызвать почечную недостаточность у собак

Владельцы дач нередко хотят побаловать чем-то вкусным своих питомцев с собственного огорода. Нередко собаководы могут предложить животным в том числе ягоды и фрукты, но, как оказалось, не все ягоды можно давать собакам. В разговоре с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, чем лучше угощать четвероногих друзей, а чем не стоит.

«Кормить собаку всем подряд, надеясь, что организм переварит, — прямой путь к ветеринару. Некоторые продукты могут вызвать отравление вплоть до летальных последствий. Либо питомец рискует стать инвалидом. Не менее важно соблюдать гигиену и давать только чистые ягоды, фрукты и овощи», — объяснил Голубев.

Яблоки и груши

Пожалуй, это наиболее безопасный вариант. Кусочки яблока и груши полезны для собак и хорошо перевариваются. Избегать стоит сердцевины с косточками — их давать не следует. Семена яблок токсичны.

Малина

Любимая ягода с огорода может быть в рационе собаки, но не в больших количествах — достаточно нескольких ягод.

Клубника и земляника

Еще один безопасный вариант, но крупные ягоды лучше разрезать, чтобы собака не подавилась. Аналогично переусердствовать не стоит: нескольких ягод будет достаточно.

Черника и голубика

Если вы отправляетесь в лес за черникой, предложите немного ягод собаке — это очень полезный продукт зля иммунитета.

Смородина

Черная, красная, белая — смородина безопасна для собак. Другой вопрос, что далеко не всем питомцам эта ягода нравится из-за ее кислого вкуса. Но если питомец сам съел немного смородины, ничего страшного нет.

Арбуз

Арбуз разрешается, но только обязательно предварительно удалите косточки и корку.

Что давать категорически нельзя

Вишня, черешня, слива, абрикос и персик — эти ягоды и фрукты оставьте для себя. Особенно опасна косточка, в которой есть цианид. Но и в мякоти для собак нет ничего полезного — она часто приводит к диарее.

Виноград и даже изюм — прямой путь к почечной недостаточности.

Цитрусовые — редкие гости на дачном участке, но их потребление тоже нежелательно: они сильно раздражают желудок. Также хурма очень часто приводит к диарее.

Дополнительные меры безопасности

Всегда мойте ягоды и фрукты, как бы вы это делали для себя. Даже если собака обработана от паразитов, ни одно средство не гарантирует стопроцентной защиты. В земле и грязи могут быть не только паразиты, но и опасные остатки химии.

«Соблюдайте меру! Если собака пробует что-то впервые, начните с одной ягодки или небольшого кусочка. Хотя все перечисленные продукты безопасны и полезны, индивидуальную реакцию никто не отменял. Также любые ягоды и фрукты в большом количестве могут привести к нарушениям стула», — подчеркнул Голубев.

Кинолог отметил, что также в жару можно заморозить ягоды и фрукты в игрушке-конгe. Получится что-то вроде безопасного мороженого, которое займет собаку на долгое время. И заодно охладит.

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