В купальнике по парку: законно это или нарушение порядка?

Федерального закона, прямо запрещающего загорать в купальнике или трусах в парке, не существует. Однако есть региональное законодательство и административные регламенты. Об этом РИАМО сообщил юрист Сергей Логин.

«В Москве действует Кодекс города Москвы об административных правонарушениях, и там есть понятие появления в общественном месте в непристойном виде. Ключевое слово — непристойный. Купальник или плавки сами по себе непристойным видом не являются, если человек находится в зоне отдыха у воды. Это устоявшаяся практика и судебная, и правоприменительная», — сказал юрист.

Другое дело — если человек в одних трусах идет по центральной аллее парка мимо детских площадок или заходит в кафе. Вот здесь инспектор уже имеет основания составить протокол за нарушение общественного порядка или санитарных норм. Штраф небольшой — от 500 до 2500 рублей, но прецедент создается.

«Практика показывает — полиция и парковые инспекторы крайне редко трогают загорающих в зонах отдыха. Прецедентов массовых штрафований за купальники в московских парках в судебной практике почти нет. Так что любители отдыха в городе пока могут спать спокойно — закон на их стороне, пока они остаются у воды», — добавил юрист.

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