Мусор, крысы и запах: адвокат рассказала, что делать с соседями на даче

Захламленный соседский участок с неприятным запахом, мусором и насекомыми может стать основанием для жалоб сразу в несколько ведомств и даже судебного иска, сообщила РИАМО адвокат по земельным спорам и недвижимости Наталья Шалуба.

«Первое, что нужно сделать, — зафиксировать нарушение: фото, видео, дата, описание запаха, вид мусора, наличие насекомых, грызунов, подтеков, признаков сжигания отходов. Желательно собрать коллективное обращение соседей», — сказала Шалуба.

Она добавила, что жаловаться можно в администрацию муниципального образования, Роспотребнадзор, экологический надзор и пожарный надзор. Администрация проверяет нарушение правил благоустройства и ненадлежащее содержание участка, Роспотребнадзор — санитарную сторону, экологический надзор — обращение с отходами, МЧС — пожарную опасность.

Шаблон обращения

«На соседнем земельном участке по адресу: __, кадастровый номер при наличии: __, длительное время складируются бытовые и строительные отходы, старая мебель, пластиковая тара, остатки пищевых отходов/растительности. Мусор не вывозится, в теплую погоду от участка исходит устойчивый неприятный запах, появились насекомые/грызуны. Указанные обстоятельства препятствуют нормальному пользованию моим земельным участком и жилым домом, создают санитарную и пожарную угрозу. Прошу провести проверку, осуществить осмотр участка, установить собственника/пользователя земельного участка, выдать предписание об устранении нарушений и при наличии оснований привлечь виновное лицо к административной ответственности».

Ответственность

Шалуба пояснила, что за такие нарушения могут применяться ст. 8.2 КоАП РФ — нарушение требований при обращении с отходами, ст. 6.3 КоАП РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований, ст. 20.4 КоАП РФ — нарушение требований пожарной безопасности.

«Если проверки не помогают, собственник соседнего участка вправе обратиться в суд с требованием обязать соседа убрать мусор и прекратить действия, мешающие нормальному пользованию участком. Такая защита строится, в частности, на ст. 304 ГК РФ — устранение нарушений права собственности, не связанных с лишением владения», — резюмировала адвокат.

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