Дождь и до +19 градусов ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и столице в среду прогнозируется кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 17 — плюс 19 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Будет облачно с прояснениями. В отдельных районах прогремит гроза.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 10 — плюс 12 градусов, днем 18 июня — от плюс 16 до плюс 18. Пройдет небольшой дождь.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.