Дождь и до +19 градусов ожидается в Московском регионе в среду Общество сегодня в 07:14

В Подмосковье и столице в среду прогнозируется кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 17 — плюс 19 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.