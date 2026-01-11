сегодня в 02:37

Аэропорты обслужили не менее 1529 рейсов в Москве на фоне непогоды

Аэропорты «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» обслужили не менее 1529 рейсов в субботу на фоне аномальной непогоды в Москве, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что из них 692 рейса (45%) обслужил на прилет и вылет Шереметьево.

В Росавиации отметили также, что за прошедшие сутки на фоне последствий аномальной непогоды каждую минуту в одном из столичных аэропортов садился или взлетал в среднем один самолет.

Утром аэропорт Шереметьево закрыли на прилет до 10:00. Самолеты на вылет отправляли без перебоев.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявлял, что мощнейший за 56 лет снежный армагеддон обрушился на Москву 9 января. Тогда выпало 22 мм осадков или 42% от месячной нормы.

9 января 2026 года Москва побила рекорд 1976-го по объему осадков. В тот день в столице выпало 12,9 мм снега.

