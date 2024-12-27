Аэропорты Астрахани и Волгограда снова заработали после ограничения работы

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Росавиация: сняты ограничения работы с аэропортов Астрахани и Волгограда

Аэропорты Астрахани и Волгограда работают в стандартном режиме с 06:40 по московскому времени. Об этом сообщает в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранним утром 27 декабря действительно вводились ограничения на работу двух этих аэропортов. Из воздушных гаваней Астрахани и Волгограда не принимали и не отправляли самолеты.

Такие меры предпринимали, чтобы обезопасить пассажиров и персонал.

Помимо этого, утром сообщалось, что ограничения наложены на аэропорт Сочи. Там был введен план «Ковер» — режим закрытого неба для самолетов.

Ранее Кореняко сообщал, что аэропорт Казани с 06:00 временно приостановил прием и отправку самолетов.