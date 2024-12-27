Аэропорты Астрахани, Сочи и Волгограда временно закрыты из-за беспилотников
В аэропортах Астрахани, Волгограда и Сочи ввели план «Ковер». Об этом сообщает Baza.
В трех аэропортах временно не принимают и не дают вылетать самолетам. Многие рейсы задерживаются.
Самолет «Аэрофлота», который следует из Москвы в Астрахань, отправили в Махачкалу.
До этого Минобороны РФ сообщало, что ночью украинские войска попытались нанести удар по территории РФ минимум 13 беспилотниками. Над Астраханской областью уничтожен один дрон.
План «Ковер» — режим закрытого неба для всех самолетов.
Ранее аэропорт Саратова временно закрыли на прием и отправку авиационных рейсов.