Аэропорты Астрахани, Сочи и Волгограда временно закрыты из-за беспилотников

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В аэропортах Астрахани, Волгограда и Сочи ввели план «Ковер». Об этом сообщает Baza .

В трех аэропортах временно не принимают и не дают вылетать самолетам. Многие рейсы задерживаются.

Самолет «Аэрофлота», который следует из Москвы в Астрахань, отправили в Махачкалу.

До этого Минобороны РФ сообщало, что ночью украинские войска попытались нанести удар по территории РФ минимум 13 беспилотниками. Над Астраханской областью уничтожен один дрон.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех самолетов.

Ранее аэропорт Саратова временно закрыли на прием и отправку авиационных рейсов.