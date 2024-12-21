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Аэропорт Саратова временно закрыт на прием и отправку авиарейсов

Саратовский Международный аэропорт «Гагарин» временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения введены на работу саратовского аэропорта Гагарин», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Представитель Росавиации добавил, что ограничение обусловлено необходимостью гарантировать безопасность гражданской авиации.

Ранее стало известно, что Международный аэропорт имени Габдуллы Тукая в Казани закрыли в связи с массовой атакой украинских беспилотников на город.