Аэропорт Казани закрыли из-за массированной атаки беспилотников

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Временные ограничения ввели на работу аэропорта Казани после атаки дронов ВСУ

Международный аэропорт имени Габдуллы Тукая в Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы в связи с массовой атакой украинских дронов на город, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня утром, 21 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Представитель Росавиации добавил, что сотрудники авиакомпаний, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают все возможные действия для обеспечения безопасности полетов.

В субботу утром украинские военные применили беспилотники «Лютый» для нападения на Казань. Всего в городе зафиксировано 8 прилетов, 6 их которых — на жилые дома. Предварительно, всего пострадали 3 человека и три жилых дома.

Из-за атаки беспилотников жители Казани укрылись на станциях метрополитена. Глава Татарстана Рустам Минниханов отменил все массовые мероприятия в республике.