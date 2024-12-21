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ВСУ применили дроны «Лютый» при атаке на жилые дома в Казани

Украинские военные применили беспилотники «Лютый» для нападения на Казань. Эти аппараты сделаны по прототипу PD-2, сообщает SHOT .

Утром два дрона атаковали элитную жилую высотку. В доме начался пожар. Третий аппарат попал в верхушку ЖК «Манхэттен». Также обломки четвертого беспилотника упали на крышу пятиэтажки, которая находится на улице Клары Цеткин.

Дальность полета дрона «Лютый» составляет 1 тыс. км. Он может нести на себе груз с боевой частью до 50 кг.

Утром в субботу беспилотники самолетного типа атаковали 37-этажный дом «Лазурные небеса» в Казани. Там произошел пожар. На место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб и представители администрации Татарстана. Подробности ЧП выясняются, данных о пострадавших пока нет.

Предварительно, всего пострадали три жилых дома в Казани.