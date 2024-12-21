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Власти: шесть украинских беспилотников атаковали жилые дома в Казани

Шесть украинских беспилотников самолетного типа атаковали многоквартирные жилые дома в Казани. Всего в столице Татарстана зафиксировано 8 случаев прилета дронов ВСУ, сообщает Telegram-канал InKazan .

Также 1 прилет беспилотника ВСУ зафиксирован на промышленное предприятие и еще 1 — над рекой.

По информации местных властей, в настоящее время рабочие предприятия эвакуированы и находятся в укрытиях.

В субботу утром ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками самолетного типа «Лютый» на Казань. В результате ЧП повреждения получили 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажный дом на улице Клары Цеткин. На месте ЧП работают оперативные службы города.