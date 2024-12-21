Жители Казани спустились в метро для защиты от дронов
Фото - © Телеграм-канал Baza
Из-за атаки беспилотников жители Казани укрылись на станциях метрополитена, сообщает Baza.
Так, судя по снимкам со станции «Площадь Тукая», там собралось достаточно много людей, забита вся платформа.
Атака БПЛА началась в 07:50. Всего на данный момент, по информации властей, зафиксировано 8 прилетов.
Дроны ВСУ прилетели в ЖК «Лазурные небеса» в Казани. В результате ЧП в доме начался пожар, повреждены квартиры на 15 этаже. Также беспилотники самолетного типа «Лютый» попали еще в два дома: 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажку на улице Клары Цеткин.
Жителей 37-этажного ЖК «Лазурные небеса» эвакуировали в расположенную неподалеку школу.
По данным властей региона, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.