сегодня в 10:35

Жители Казани спустились в метро для защиты от дронов

Так, судя по снимкам со станции «Площадь Тукая», там собралось достаточно много людей, забита вся платформа.

Атака БПЛА началась в 07:50. Всего на данный момент, по информации властей, зафиксировано 8 прилетов.

Дроны ВСУ прилетели в ЖК «Лазурные небеса» в Казани. В результате ЧП в доме начался пожар, повреждены квартиры на 15 этаже. Также беспилотники самолетного типа «Лютый» попали еще в два дома: 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажку на улице Клары Цеткин.

Жителей 37-этажного ЖК «Лазурные небеса» эвакуировали в расположенную неподалеку школу.

По данным властей региона, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.