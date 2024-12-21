В Татарстане отменили все массовые мероприятия на выходных

Глава Татарстана Рустам Минниханов принял решение отменить все массовые мероприятия в республике на выходных после массовой атаки беспилотников ВСУ на Казань, сообщает пресс-служба администрации города.

«По решению Раиса (главы-ред.) Республики Татарстан в целях обеспечения безопасности в ближайшие два дня (суббота, воскресенье) в республике отменены все массовые мероприятия», — говорится в сообщении.

В субботу утром украинские дроны прилетели в ЖК «Лазурные небеса» в Казани. В результате атаки ВСУ в здании начался пожар. В ЖК пропала девочка, которая могла находиться в одной из квартир, куда попал БПЛА. На месте ЧП работают оперативные службы.

Всего после субботнего нападения дронов ВСУ в Казани повреждены 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажка на улице Клары Цеткин.

Предварительно, пострадали 3 человека, у них диагностированы порезы от выбитых стекол. При этом официальные власти республики сообщают, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет.