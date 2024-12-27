Аэропорт Казани приостановил прием и отправку самолетов

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С 06:00 аэропорт Казани Республики Татарстан временно не работает. Об этом в своем Telegram-канале написал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт Казани временно работает с ограничениями. Прием и отправка самолетов пока не осуществляются.

Ограничения ввели, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и персонала.

Ранее сообщалось, что 27 декабря временно закрыли аэропорты Сочи, Астрахани и Волгограда. Ночью Минобороны РФ сообщало о попытке атаки ВСУ по территории России с помощью беспилотников.