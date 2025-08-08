Аэропорт Сочи возобновил работу после введения ограничений из-за атаки дронов

В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-служба Росавиации . Они вводились на фоне атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край.

Аэропорт вновь стал принимать и выпускать воздушные суда около 15:30. Пока ограничения действовали, на запасные аэродромы «ушли» 17 самолетов, летевших в Сочи.

Ограничения нужны были для обеспечения безопасности полетов. Также сообщалось, что самолетам пришлось кружить над городом, пока воздушная гавань была временно закрыта.

Между тем в Сочи были слышны звуки работы системы ПВО. Людей эвакуировали с пляжей, из ТРЦ и отелей и разместили в безопасных местах.