Туристы спасаются в купальниках и плавках: БПЛА атаковали аэропорт Сочи

Спецоперация

Украинские дроны атаковали аэропорт Сочи, который временно закрыли перед прибытием нескольких самолетов, сообщает Mash. По его данным, во время налета БПЛА отдыхающие спасались с местных пляжей «почти голышом» — люди бежали в укрытия в купальниках и плавках.

Журналисты утверждают, что в небе над Сочи уже сбили два украинских беспилотника, один из которых уничтожили над курортным поселком Лоо. Во время атаки дронов отдыхающих призвали покинуть пляжи, и некоторые люди даже не успели переодеться.

Минимум семь самолетов, по данным мониторингового сервиса Flightradar24, не смогли приземлиться в сочинской авиагавани, временно закрытой из-за воздушной атаки. Лайнеры вынужденно кружат в отдалении от аэропорта.

Мэр Сочи Андрей Прошунин подтверждал, что курортный город подвергся налету украинских дронов. Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают вражескую атаку, «все службы» приведены в состояние максимальной готовности, заявлял градоначальник.