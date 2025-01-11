Аэропорт Нижнекамска приостановил работу

сегодня в 17:14

Росавиация временно приостановила работу аэропорта в Нижнекамске Республики Татарстан, об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Воздушная гавань Нижнекамска временно не принимает и не отправляет рейсы.

«С 16:30 МСК введены (ограничения — ред.) в аэропорту Нижнекамска (Бегишево; код ИКАО: UWКЕ)», — сообщил Кореняко.

Ранее Росавиация временно приостановила работу двух аэропортов: в Самаре и в Ульяновске. В Саратове также аэропорт переставал работать из-за воздушной опасности. К штатному расписанию воздушная гавань вернулась 11 января в 14:30 по московскому времени.