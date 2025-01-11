Росавиация приостановила работу аэропортов в Ульяновске и в Самаре

Аэропорты Ульяновска и Самары с 13:30 и с 14:00 по московскому времени соответственно приостановили работу, об этом в официальном Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены также в аэропортах: Ульяновск (Баратаевка; код ICAO: UWLL) — с 13:40 МСК и Самара (Курумоч; UWWW) — с 14:00 МСК», — сообщил Кореняко.

Сотрудники воздушных гаваней, службы аэропортов и авиадиспетчеры делают все возможное для обеспечения безопасности пассажиров. Оба аэропорта возобновят работу, как только это будет возможно.

Ранее Росавиация ограничивала работу аэропорта в Саратове. С 14:30 по московскому времени 11 января все ограничения на прием и вылет самолетов сняты в связи с отсутствием какой-либо угрозы.