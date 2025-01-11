Росавиация сообщила о приостановке работы аэропорта в Саратове
Кореняко: работа саратовского аэропорта полностью приостановлена
Утром 11 января в Саратове временно приостановили работу аэропорта. Воздушная гавань не только не принимает рейсы, но и не отправляет их, об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — пояснил ситуацию Кореняко.
Точная причина приостановки работы саратовского аэропорта представитель Росавиации не уточнил.
Ранее сообщалось, что Саратовская область была атакована дронами ВСУ 9 января. По данным военных, противник нес на беспилотных летательных аппаратах порядка 100 килограммов взрывчатки.