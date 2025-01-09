Несли 100 кг взрывчатки: ВСУ атаковали Саратовскую область дронами «Бобер»

сегодня в 10:59

Украинская армия атаковала Саратовскую область беспилотниками «Бобер», которые могут пролетать расстояния до 1 тыс. км, сообщает SHOT .

Дроны несли на себе свыше 100 кг взрывчатки, каждый — порядка 10 кг.

8 января ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Саратову и Энгельсу. Под атаку попало промпредприятие, где начался пожар.

При тушении пожара на атакованном дронами промпредприятии погибли двое сотрудников МЧС.