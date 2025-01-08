Промышленное предприятие получило повреждения из-за удара БПЛА ВСУ под Саратовом

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Бусаргин: ВСУ устроили налет БПЛА на Саратов и Энгельс, повреждено предприятие

Украинские боевики нанесли массированный удар беспилотниками по Саратову и Энгельсу. Российским бойцам удалось обеспечить безопасность, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Во время налета БПЛА противник нанес удар по промышленному предприятию. Пострадавших нет.

Открыт оперативный штаб. Специалисты служб обсуждают планы по ликвидации последствий инцидента.

Ранее сообщалось, что в Энгельсе после удара БПЛА ВСУ начался пожар на нефтебазе. Черный дым было видно из разных частей города.