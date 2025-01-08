В саратовском Энгельсе после атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе
В Энгельсе после атаки беспилотников начался крупный пожар на нефтебазе, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».
Отмечается, что черный дым видно из разных частей города. В городе работают системы ПВО. Местные жители сообщают о продолжающихся взрывах.
На опубликованном видео видно сильное пламя.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообищил в Telegram-канале, что есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе.
«На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы», — отметил он.
Ранее Роман Бусаргин сообщил, что Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА.