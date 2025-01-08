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В саратовском Энгельсе после атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе

В Энгельсе после атаки беспилотников начался крупный пожар на нефтебазе, сообщается в Telegram-канале « Осторожно, новости ».

Отмечается, что черный дым видно из разных частей города. В городе работают системы ПВО. Местные жители сообщают о продолжающихся взрывах.

На опубликованном видео видно сильное пламя.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообищил в Telegram-канале, что есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе.

«На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы», — отметил он.

Ранее Роман Бусаргин сообщил, что Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА.