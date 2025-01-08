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В Саратовской области объявили об угрозе атаки БПЛА

В Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА, сообщил губернатор области Роман Бусаргин в Telegram-канале .

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — говорится в сообщении.

Как сообщает SHOT, серия взрывов прогремела над Энгельсом Саратовской области. По предварительной информации, над городом сработала система ПВО.

О пострадавших не сообщается.

Ранее киевский режим в очередной раз атаковал Белгородскую область. В течение суток зафиксировали 21 обстрел, в ходе которых повредилось имущество мирных граждан и пострадал человек.