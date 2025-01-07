За сутки ВСУ 21 раз обстреляли Белгородскую область

Киевский режим в очередной раз атаковал Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в течение суток зафиксировали 21 обстрел, в ходе которых повредилось имущество мирных граждан и пострадал человек.

«На участке автодороги Красный Октябрь — Чайки в результате атаки дрона получил ранения один мирный житель. Мужчине с ушибами мягких тканей головы и рук оказана медицинская помощь в городской больнице № 2 г. Белгорода», — сообщил Гладков.

По словам главы Белгородской области, госпитализация пострадавшему человеку не потребовалась. Он будет проходить лечение амбулаторно.

За сутки в Валуйском округе системы ПВО уничтожили 5 из 6 беспилотных летательных аппаратов, атаковавших населенные пункты Борки, Казинка, Карабаново и хутор Леоновка. Один из дронов типа FPV нанес урон хозяйственной постройке на частной территории в Казинке.

Массированной атаке подверглись семь населенных пунктов Белгородского района. По территории Октябрьского, Болдыревки, Красного Октября, Красного Хутора, Таврова, Черемошного и Щетиновки противник нанес три артиллерийских удара, выпустив 27 снарядов, а также применил 4 беспилотника. В результате обстрелов пострадали объекты гражданской инфраструктуры: повреждения получили телекоммуникационное оборудование, электросети, пять машин, четыре жилых дома и две пристройки к ним.

В результате серии атак с применением беспилотных летательных аппаратов пострадали два населенных пункта Волоконовского района — Коновалово и Борисовка. Последствия нападений затронули шесть населенных пунктов, включая хутора Плотовка, Плотвянка и Давыдкин, а также село Новое, где произошло временное отключение электричества. Среди поврежденного имущества — хозяйственное строение, автомобиль и электролиния. Благодаря оперативной работе ремонтных бригад подача электроэнергии была полностью восстановлена.

Более масштабному нападению подверглись четыре села Грайворонского округа. По территории Безымена, Головчина, Мокрой Орловки и Сподарюшина противник нанес пять артиллерийских ударов, выпустив 19 снарядов, а также задействовал три дрона. Особенно пострадало село Головчино, где взрыв беспилотника привел к повреждению ограждения и хозяйственной постройки на территории частного домовладения.

В результате атак БПЛА и артобстрелов в двух районах региона зафиксированы повреждения. В Шебекине и близлежащих населенных пунктах зарегистрировано 11 артиллерийских прилетов и налеты девяти дронов, из которых два были уничтожены системами ПВО. Пострадали объект коммуникаций и пустующее здание. Также под огнем оказались хутора Мухин, Гордюшкин, Балки и села Дмитриевка, Зимовенька, Середа.

Три населенных пункта Краснояружского района — Графовка, Демидовка и Колотиловка — подверглись массированному обстрелу с применением 38 различных боеприпасов. Кроме того, над территорией района были замечены три беспилотных летательных аппарата. Жертв и разрушений не зафиксировано.