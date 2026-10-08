Петербург открыл X Международный форум контрактных отношений

Форум организовал городской комитет по государственному заказу. Он объединил более 80 спикеров и экспертов из 65 регионов России и 10 стран. Программа включает более 10 тематических секций, стратегических дискуссий и интерактивных форматов.

Участники обсудили переподготовку ветеранов специальной военной операции и членов их семей для работы в госзакупках. Проект призван расширить их карьерные возможности.

«Для самих участников это возможность получить востребованную специальность и применить уже имеющиеся компетенции в гражданской сфере. Для города — потенциал для формирования дополнительного кадрового резерва в сфере государственного управления», — объяснили в комитете.

Депутат Законодательного собрания Дмитрий Панов предложил автоматическую налоговую отсрочку при подтвержденной задержке оплаты госконтракта. Также он сообщил о проработке реестра недобросовестных заказчиков и автоматизированного контроля их просроченной задолженности.

За восемь месяцев 2026 года объем городских контрактов достиг 89% доведенного финансирования. По словам губернатора Александра Беглова, закупки через электронный магазин в 2025 году сэкономили 1,3 млрд рублей. Город направил эти средства на свои нужды.

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