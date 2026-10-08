В Пересвете объявили конкурс на строительство котельной

Котельную ориентировочной мощностью 69 МВт построят в Пересвете Сергиево-Посадского городского округа. Подрядчика определят по итогам открытого электронного конкурса, работы планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение № 0148200005426000438 о проведении открытого электронного конкурса на строительство котельной в Пересвете. Ее ориентировочная мощность составит 69 МВт.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по строительству объекта теплоснабжения в городе Пересвет», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Закупка предусматривает инженерные изыскания, подготовку проектной документации, строительство и поставку оборудования для эксплуатации объекта. После определения подрядчика начнутся подготовительные и ремонтные работы, связанные со строительством котельной.

Работы проведут в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращение с отходами». Финансирование предусмотрено из бюджетов Московской области и Сергиево-Посадского городского округа. Завершить работы планируют в 2027 году.

Комитет по конкурентной политике напоминает, что актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно размещается в канале ведомства в МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

И сама модернизация систем теплоснабжения, и сети, и дополнительные мощности по генерации тепла — все это будет продолжено и в следующие месяцы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Также обращаю внимание, что у нас очень внушительная программа по модернизации ЖКХ, тепло-, водоснабжения. Это большая программа, которая, пожалуй, является самой весомой и значимой», — сказал Воробьев.