Глаукома может незаметно лишить зрения: врач объяснил, как выявить болезнь

Глаукома годами развивается без симптомов и приводит к необратимой потере зрения. Выявить ее на ранней стадии может только офтальмолог, сообщает Общественное Телевидение России .

Офтальмолог, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян пояснил: повышение внутриглазного давления постепенно разрушает зрительный нерв. Примерно половина пациентов не знает о диагнозе. Болезнь бывает и врожденной — примерно у одного из 10 тысяч новорожденных.

В группу риска входят люди с семейной историей глаукомы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, высокой близорукостью или дальнозоркостью. Риск также повышают травмы и операции на глазах, длительный прием гормональных препаратов, в частности кортикостероидов.

«Если вы входите в группу риска — измерение внутриглазного давления должно стать ежегодной привычкой», — подчеркнул Азнаурян.

После 35–40 лет врач рекомендовал ежегодные обследования. Для диагностики используют оценку полей зрения и оптическую когерентную томографию сетчатки и зрительного нерва. Сужение бокового зрения, туман перед глазами, радужные круги вокруг источников света и ухудшение зрения в сумерках появляются уже на поздних стадиях.

Вернуть утраченное зрение невозможно. Капли, лазер и операция помогают остановить прогрессирование болезни. Даже после стабилизации давления пациенту необходимы пожизненное наблюдение и регулярный контроль.

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