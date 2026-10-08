Два человека пострадали в ДТП в центре Москвы Происшествия 08 октября 2026 16:59 Фото - © Telegram/РЕН ТВ

Два человека, предварительно, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла в четверг днем на улице Знаменке. На опубликованном снимке видно, что при столкновении значительно пострадала правая сторона автомобиля «ВАЗ-2114». Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.