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Два человека пострадали в ДТП в центре Москвы

Происшествия
Telegram

Фото - © Telegram/РЕН ТВ

Два человека, предварительно, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла в четверг днем на улице Знаменке.

На опубликованном снимке видно, что при столкновении значительно пострадала правая сторона автомобиля «ВАЗ-2114».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

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