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В МЧС выразили соболезнования близким погибших в Энгельсе пожарных

Глава МЧС Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибших спасателей при тушении пожара в саратовском Энгельсе. Министр назвал их гибель невосполнимой утратой, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей. Светлая память героям», — отметил он.

В результате тушения пожара на атакованном беспилотниками промпредприятии в Саратовской области погибли сотрудники МЧС Геннадий Афанасьев и Жаслан Телеупов.

Ранее в Энгельсе развернули оперштаб из-за пожара на нефтезаводе после удара ВСУ. Украинские боевики нанесли удар беспилотником ночью 8 января. Черный дым было видно из разных частей города.