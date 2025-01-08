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В Энгельсе развернули оперштаб из-за пожара на нефтезаводе после удара ВСУ

В Саратовской области в городе Энгельсе, где ВСУ ударили дроном по нефтебазе, развернул работу оперштаб, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По словам главы области, специалисты уже обсудили сложившуюся ситуацию и наметили план действий, направленный на ликвидацию пожара в черте предприятия.

«Сил и средств для локализации пожара достаточно. На предприятии работают специалисты МЧС», — пояснил Бусаргин.

На месте происшествия также работают и другие профильные экстренные службы. Ситуация находится на контроле.

Ранее в Саратовской области объявляли режим воздушной опасности из-за вражеского беспилотника, который ударил по нефтебазе, после чего начался пожар. Несмотря на то, что промышленное предприятие получило повреждение, жертв среди сотрудников нет.