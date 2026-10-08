В Истре обновили около 1 км теплосетей в поселке Гидроузла имени Куйбышева

АО «Истринская теплосеть» за межотопительный период заменило около 1 км трубопроводов в однотрубном исчислении в поселке Гидроузла имени Куйбышева. Работы повысили надежность отопления и горячего водоснабжения для более чем 900 жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы начались весной после завершения отопительного сезона. Гидравлические испытания выявили 17 участков, требующих ремонта. Для снижения риска аварий и стабильной работы системы в новом отопительном сезоне АО «Истринская теплосеть» провело капитальный ремонт.

Обновление затронуло магистральную теплотрассу и сети возле домов № 4, 6, 7, 9, 14, 18, 22, 23, 24, 31, 32 и 34, а также рядом с домом культуры и библиотекой. Всего заменили около 1 км трубопроводов отопления и горячего водоснабжения диаметром от 32 до 159 мм в однотрубном исчислении.

На отдельных участках трубы залегали на значительной глубине, на других их требовалось прокладывать под автомобильными дорогами. При ремонте учитывали расположение подземных коммуникаций и сохраняли свободный доступ жителей к домам.

Рабочие поэтапно демонтировали изношенные участки, устанавливали новые трубы, выполняли сварку и проверяли качество соединений. Обновленные сети прошли испытания на прочность и герметичность. Ремонт повысил надежность теплоснабжения более чем 900 жителей и поможет снизить риск технологических нарушений в отопительный период.

На отдельных участках благоустройство после ремонта еще продолжается в плановом режиме. Круглосуточная диспетчерская служба АО «Истринская теплосеть»: +7 (977) 115-75-08.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.