«Позвонила любовнику»: новые подробности гибели мужа блогерши Милены Петросян

По словам родственницы мужчины, после похорон брата она отправилась в следственный отдел Ленинского района. Там ей сообщили, что в день смерти у Татула не было с собой оружия. Также она опровергла слухи о том, что Татул планировал причинить вред своей супруге.

Наринэ утверждает, что Милена приезжала на парковку у Красного озера в тот роковой вечер, но так и не вышла из машины.

«Она давала объяснения, что подъехала. Могла бы выйти со своей подружкой, но позвонила любовнику. Он приехал, и они нашли тело моего брата. Она ждала все это время в машине и не оказала ему первую помощь, ноги не подняла. Говорит, что забоялась. Кого бояться? Мужа, что тебя пальцем не тронул?» — задается вопросами naripetrosyan88 в Instagram*.

Женщина рассказала, что намерена в судебном порядке определить законные встречи с племянниками, а Милену и ее любовника «опозорить на всю страну». Наринэ продолжает настаивать, что именно блогерша и ее поведение виноваты в смерти ее младшего брата.

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