Перемотал пасть изолентой: живодер расправился с таксой в Норильске
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Неизвестный перемотал пасть таксы изолентой и убил собаку в Норильске, сообщает Kras Mash.
По мнению очевидцев, животное выкинули из окна многоэтажного дома.
Останки такси были найдены в районе Талнах, их отдали на экспертизу. В данном деле разбирается полиция.
Ранее москвич выбросил четырех котов из квартиры на 20-м этаже, также житель Энгельса выбросил котят из окна высотки.
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