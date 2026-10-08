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Напала на одноклассника: 14-летнюю девочку признали террористкой и экстремисткой

Общество
сгенерировано ИИ

Фото - © сгенерировано ИИ

Самой молодой в списке террористов и экстремистов стала 14-летняя россиянка. Девочку внесли в перечень из-за запрещенной литературы, сообщает Mash.

Росфинмониторинг обновил реестр террористов и экстремистов 7 октября. В него внесли и школьницу из Самары 2012 года рождения. Решение было принято из-за запрещенной литературы, которую девочка читала и хранила дома. Кроме того, подросток сидела в экстремистских чатах, где ее обрабатывали.

О книгах и незаконных увлечениях узнали, когда девочку задержали за нападение на одноклассника с ножом.

После нападения ее задержали на 30 дней и отправили на принудительное лечение.

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