Напала на одноклассника: 14-летнюю девочку признали террористкой и экстремисткой

Самой молодой в списке террористов и экстремистов стала 14-летняя россиянка. Девочку внесли в перечень из-за запрещенной литературы, сообщает Mash .

Росфинмониторинг обновил реестр террористов и экстремистов 7 октября. В него внесли и школьницу из Самары 2012 года рождения. Решение было принято из-за запрещенной литературы, которую девочка читала и хранила дома. Кроме того, подросток сидела в экстремистских чатах, где ее обрабатывали.

О книгах и незаконных увлечениях узнали, когда девочку задержали за нападение на одноклассника с ножом.

После нападения ее задержали на 30 дней и отправили на принудительное лечение.

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