«Яндекс»: восстановить работу дата центра в Сасове в ближайшее время не удастся

Восстановить работу дата центра в Рязанской области в ближайшее время не удастся, сообщает пресс-служба компании «Яндекс».

Утром 8 октября «Яндекс» сообщил, что в дата-центре компании в Сасове Рязанской области произошел «инцидент, который затронул часть инфраструктуры». Работа дата-центра полностью остановлена.

«Ситуация с доступностью зоны ru-central1-b пока не изменилась. Наши специалисты продолжают восстановительные работы, однако, по текущим оценкам, возобновить работу зоны в ближайшее время не удастся», — говорится в сообщении.

В компании рекомендуют по возможности задействовать альтернативные планы по восстановлению работы сервисов.

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