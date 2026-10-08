«Раздень свою подругу с ИИ»: никаких больше нейронюдсов по решению суда

Нейросеть, у которой один из слоганов звучит как «разденьте свою подругу с помощью ИИ», нашли специалисты Роскомнадзора. Она предлагает человеку по запросу сгенерировать обнаженное или порнографическое изображение на основе настоящего снимка.

По информации Роскомнадзора, сайт работает через иностранные сервисы, он нарушает права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Еще на сайте нет информации, которая бы подтвердила наличие согласия граждан на обработку персональных данных.

В итоге проверки ведомство обратилось в суд с иском.

Суд признал незаконными размещение на сайте фото- и видеоизображений россиян, а также созданные с помощью ИИ материалы с гражданами РФ.

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