Набрал миллионные долги: 11-летний школьник-лудоман из Уфы пустился в бега

В 11 лет подросток из Уфы увлекся азартными играми и уже в четвертом классе накопил миллионные долги. В поисках заработка он связался с наркобизнесом, уничтожил партию наркотиков на полмиллиона рублей, был вынужден бежать и бомжевал, сообщает Mash .

Максим (имя изменено) искал спасения от гиперопеки родителей в онлайн казино. В слотах он находил быстрый дофамин и чувство значимости. В 11 лет он попал в ловушку лудомании: проигрывал карманные деньги, брал деньги у родителей, брал микрозаймы, подделывал паспорт, чтобы скрыть возраст, и продавал вещи.

Мальчик бросил учебу, пытаясь отыграться. В неблагополучной семье никто не замечал его проблем: отец ушел, мать злоупотребляла алкоголем, воспитанием занималась бабушка.

Когда долги достигли 1 млн рублей, Максим начал думать о суициде. Но в чате игроков он увидел объявление о работе курьером с зарплатой 150 тыс. рублей в месяц. Подросток отказался отказался сотрудничать с наркоторговцами, но те убедили его, и Максим сделал пару закладок. Осознав ошибку, он избавился от товара на полмиллиона рублей и скрывался в подвалах с бездомными. После обращения в центр помощи для зависимых начал новую жизнь. Работодатели продолжают его разыскивать за кражу товара.

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