Очень хочется рыбок посмотреть: россиянин поплавал в штормовом море в Египте

Россияне Алена и Олег поделились в своем блоге видео экстремального отдыха в Египте, мужчина устроил заплыв в штормовом море.

«Уже третий день сильный ветер — примерно 5–8 м/с. Волны огромные, висит красный флаг, купаться запрещено. Но Олег приехал в Египет с одной главной целью — увидеть рыбок! И его, кажется, вообще ничего не остановило», — поделилась Алена.

Она отметила, что удалось найти заброшенный пирс, который никто не охранял, с него мужчина и поплыл смотреть рыб.

В итоге турист ободрал ноги, также у него рана, но рыбок он посмотрел.

«И еще раз: не повторяйте такое! Красный флаг означает опасные условия, и заходить в море при таких волнах действительно может быть очень опасно», — предупредила блогер.

Некоторые подписчики с юмором отметили, что даже море было против заплыва. А некоторые посчитали волны не такими уж и большими. Но все же большинство подчеркнули, что красный флаг просто так не вывешивают, такой отдых может плохо закончиться.

«Я только вчера вернулся с отпуска, и у нас женщина 30 минут в море побыла, и ее порезала рыба хирург, и весь отпуск она была на костылях. Не думаю, что ред флаг на Красном море это просто так», — поделился один из подписчиков.

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