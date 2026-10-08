В Талдомском округе провели костюмированный фестиваль скандинавской ходьбы

Фестиваль скандинавской ходьбы «Осенний бал» прошел 7 октября в парке «Победа» Талдомского округа. Он объединил 10 команд из Талдома и соседних муниципалитетов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники фестиваля прошли по аллеям парка в костюмах, в том числе мухоморов и викингов. В конкурсе «Визитная карточка» команды продемонстрировали артистические способности. Жюри отметило творческий подход всех участников.

Абсолютным победителем конкурса стал клуб любительской скандинавской ходьбы из деревни Павловичи под руководством Юлии Голубевой. Специальный приз «За лучшие костюмы» получил клуб «СКАНДИДМИТРОВ» из Дмитрова под руководством Людмилы Чикиной. Его участники выбрали образы викингов.

Победителей поздравили заместитель главы Талдомского округа Екатерина Марусева, председатель совета депутатов Михаил Аникеев, председатель совета ветеранов Евгения Страхова и исполняющая обязанности директора Талдомского комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Наталья Шацкова. Они также отметили боевой настрой спортсменов.

Для гостей работала чайная станция с угощениями, прошли мастер-класс по созданию авторского чая и акция «Дерево пожеланий». Праздник сопровождала концертно-развлекательная программа. Фестиваль совместил физическую активность с творчеством и общением.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.