Человека со 100 ипотечными кредитами нашли в России

«Один человек с хорошим первоначальным взносом оформлял более 100 ипотечных кредитов для покупки апартаментов в банке, в котором можно было оформить кредит в счет будущих арендных платежей, поэтому подтверждать доход не потребовалось», — рассказала замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Она подчеркнула, что когда не было ограничений на получение одной льготной ипотеки на человека, оформляли до 8-10 кредитов.

Как отметил директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин, сегодня меры поддержки носят адресный характер и направлены исключительно на решение жилищного вопроса. Сейчас действует правило: не более одного льготного кредита на человека. Кроме того, с февраля 2026 года семейную ипотеку можно взять один раз на обоих супругов.

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