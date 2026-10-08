В финал конкурса сельских старост Подмосковья вышли три активистки из Подольска

Конкурсная комиссия в Общественной палате РФ подвела итоги отборочного этапа областного конкурса «Лучший староста Подмосковья». Городской округ Подольск вошел в число лидеров по числу поданных заявок, а сразу трое его жительниц вышли в финал состязания, сообщил глава округа Григорий Артамонов в своем Telegram-канале .

«Староста — это душа территории, идейный лидер и главный помощник в решении важных для населенного пункта задач. Именно такие люди делают местное самоуправление живым и открытым», — считает глава.

Финалистки поборются за победу в трех номинациях:

Инна Бабенко (номинация «Энергия единства») — староста деревни Бережки, где проживают около 400 человек. Под ее руководством сельчане регулярно проводят совместные субботники, организуют праздничные мероприятия и собирают помощь для участников специальной военной операции.

Елена Галанова (номинация «Вдохновитель перемен») — председатель совета ветеранов, единогласно избранная старостой села Покров в 2024 году. При ее содействии в населенном пункте отремонтировали дороги, оборудовали пешеходный переход, поставили на кадастровый учет досуговый центр и открыли памятник Воинам-освободителям. Кроме того, она является автором гимна своего села.

Ирина Пестрякова (номинация «Гармония традиций») — возглавляет деревню Яковлево на протяжении пяти лет. По ее инициативе с января текущего года запустили новый автобусный маршрут до станции МЦД Щербинка. Также староста ежегодно организует традиционный деревенский праздник «Деревенька моя», объединяющий разные поколения жителей.

Победителей и лауреатов проекта объявят на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню старосты, в Доме правительства Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.