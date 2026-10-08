В Истре отремонтировали входные группы и подъезды жилых домов

Управляющие организации муниципального округа Истра обновили входные группы и подъезды многоквартирных домов в Истре, Дедовске, Бужарове и Агрогородке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Управляющие организации округа продолжают обновлять входные группы многоквартирных домов. Работы включают ремонт козырьков, ступеней и крылец, покраску стен при входе в подъезд, ремонт или замену входных дверей, установку пандусов.

На прошлой неделе сотрудники УК АО «Истринская Теплосеть» работали в Истре по адресам: ул. Восточная, д. 15; ул. Рабочая, д. 56; ул. Ленина, д. 103; Чеховский переулок, д. 5; ул. Босова, д. 23/44.

МБУ «ЖКУ м.о. Истра» выполнило ремонт в Дедовске на ул. Космонавта Комарова, д. 5; ул. Больничной, д. 6; ул. Гагарина, д. 16а; ул. Красный октябрь, д. 6/1, 3 и 9. Также работы провели в деревне Бужарово, д. 6, и поселке Агрогородок, д. 7.

По вопросам содержания многоквартирных домов жители могут обращаться в круглосуточные диспетчерские службы. Телефоны УК АО «Истринская Теплосеть»: +7 (977) 115-76-74, +7 (991) 650-68-80. Телефоны МБУ «ЖКУ м.о. Истра»: +7 (498) 317-73-28, +7 (995) 794-20-92.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.