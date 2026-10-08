В Одинцовском кампусе МГИМО провели мастер-класс о финансовых рынках

Студенты второго курса Международного института энергетической политики и управления инновациями Одинцовского филиала МГИМО 6 октября посетили мастер-класс «Глобальные тренды на финансовых рынках». Гостем встречи стал директор по стратегии АО «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мастер-класс «Глобальные тренды на финансовых рынках» прошел во вторник, 6 октября, в Одинцовском кампусе МГИМО. Инновационный клуб Международного института энергетической политики и управления инновациями организовал встречу для студентов второго курса. Перед ними выступил директор по стратегии АО «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Участники обсудили ключевые изменения мировой финансовой системы, влияние искусственного интеллекта и технологий, а также трансформацию глобальных потоков капитала.

Отдельной темой стали востребованные компетенции и подготовка молодых специалистов к карьере в финансовой сфере. Студенты познакомились с актуальными тенденциями финансового рынка и получили практический взгляд на процессы, формирующие современную финансовую систему.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.