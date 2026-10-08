В Химках проверили фасады и территории у сетевых магазинов

Сотрудники управления потребительского рынка, услуг и рекламы 8 октября проверили соблюдение правил благоустройства у сетевых магазинов в Химках. Представителям бизнеса выдали предписания устранить дефекты фасадов и входных групп, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проверка прошла на Юбилейном проспекте вблизи дома №36а и на улице 9 Мая у дома №11. Инспекторы оценили состояние фасадов, ступеней и прилегающих территорий сетевых магазинов. Цель рейда — выявить нарушения, которые портят архитектурный облик города и доставляют дискомфорт жителям.

На фасадах некоторых объектов обнаружили вандальные надписи, на входных группах — разрушенное плиточное покрытие. Представителям бизнеса выдали предписания оперативно устранить дефекты.

«Комфорт и безопасность жителей — абсолютный приоритет. Мы всегда готовы поддерживать малый и средний бизнес в Химках, но это движение должно быть встречным. Предприниматели и торговые сети обязаны нести ответственность за свои объекты, вовремя убирать мусор, ремонтировать ступени и закрашивать граффити», — отметил заместитель главы по вопросам развития территорий и инвестициям Александр Морозов.

По поручению главы города в Химках усилили работу по пресечению правонарушений со стороны бизнеса. Сотрудники администрации регулярно проводят совместные рейды с городской прокуратурой, выявляя нарушения у сетевых торговых организаций. Межведомственный контроль позволяет оперативно привлекать к ответственности предпринимателей, игнорирующих требования закона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.