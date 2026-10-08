В Воскресенске провели муниципальный этап чемпионата по первой помощи

6 октября в МОУ «СОШ №3» в Воскресенске состоялся муниципальный этап регионального чемпионата по первой помощи. Его цель — не только выявить сильнейших, но и помочь участникам повысить грамотность и отработать жизненно важные навыки.

На открытии выступили председатель совета местного отделения «Движения Первых» Анна Богданова и председатель Воскресенского отделения Российского Красного Креста Татьяна Воеводина. Татьяна Воеводина также провела мастер-класс по первой помощи.

Программа включала онлайн-тестирование «Основы оказания первой помощи» из 10 вопросов на знание ключевых алгоритмов. Кроме того, участники разобрали три ситуационные задачи в текстовом формате и два видеоролика с реальными сценариями.

Пока одни команды проходили тестирование, другие участвовали в мастер-классе, затем они менялись. На выполнение заданий отводилось строго ограниченное время. Участники действовали слаженно и уверенно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.