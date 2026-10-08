Анатолия Кашпировского похоронят на семейной могиле в украинской Виннице

Известного психотерапевта Анатолия Кашпировского планируют похоронить на Украине в Виннице, где уже покоятся его родители и дочь от первого брака, сообщает SHOT .

Гроб с его телом приготовили для транспортировки в ритуальном бюро в Московской области. Кремировать его родственники не стали.

Кашпировский — уроженец села Ставница Хмельницкой области. У него в разное время были гражданства СССР и Украины. В январе 1996 года психотерапевт заявил в интервью, что оставил жилье в Киеве и получил гражданство РФ.

Гроб с телом Кашпировского уже вывезли из Москвы в сторону украинской границы. Его планируют доставить на Украину транзитом, предварительно, через страны ЕС. В Виннице будут проведены похороны.

Родители Кашпировского и его дочь от первого брака Елена похоронены на Центральном Винницком кладбище. Сейчас там могут хоронить только на родственном участке. Когда 50-летняя дочь психотерапевта трагически погибла в 2018 году в Канаде, то отец перевез ее тело на Украину.

Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала онкология.

Широкую известность Кашпировскому принесли массовые сеансы психотерапии и гипноза, во время которых он вводил аудиторию в транс. Сам Кашпировский сообщал, что методом внушения он может избавлять людей от недугов. В экспертной среде тогда возникала масса вопросов об эффективности сеансов.

8 октября на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с Кашпировским. На нее пришли сотни людей: родственники, друзья, поклонники. Фото с прощания можно посмотреть на сайте РИАМО.

Прочитать биографию известного психотерапевта можно в материале РИАМО.

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