Аэропорт Нижнего Новгорода временно закрыли для гражданских самолетов

Нижегородский аэропорт Стригино временно закрыли для гражданских судов, чтобы обеспечить их безопасность, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Временные ограничения ввели в 09:57 по московскому времени.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Сочи. В 03:25 по московскому времени небо открыли.

Киев снова атаковал Россию с помощью БПЛА. Возгорание после удара началось на нефтебазе в Туапсе. В том числе беспилотники были уничтожены над Саратовской областью и над Москвой.