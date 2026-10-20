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В Минпросвещения перечислили цели введения устного экзамена по истории​

Устный экзамен по истории в 9 классах поможет оценить, насколько школьники умеют логично излагать материал, анализировать источники и обосновывать свою точку зрения. Об этом заявила эксперт Минпросвещения России, доцент кафедры истории и права Шадринского государственного педагогического университета Светлана Подкорытова, сообщает РИА Новости .

Подкорытова назвала инициативу о введении устного экзамена по истории как допуска к ГИА стратегически правильным шагом.

«Умение девятиклассника последовательно излагать материал, работать с источниками и аргументировать свою позицию — это базовые навыки функционально грамотного человека», — сказала Подкорытова.

Она также отметила, что выпускники школ, где регулярно проводились исторические дискуссии и коллоквиумы, демонстрируют качественно иной уровень мышления. У них уже сформированы навыки общения, критического анализа информации и умения ориентироваться в большом потоке новых данных.

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