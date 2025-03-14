Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта в Сочи

В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Росавиация сняла все ранее введенные ограничения, об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Аэропорт снова может принимать и выпускать самолеты, начиная с 03:25 по московскому времени.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Юрист в области туризма Анна Гладун заявила, что, если ваш рейс в аэропорту перенесли из-за плана «Ковер», связанного с атаками беспилотников в воздушном пространстве, рассчитывать на возврат денег можно только на общих основаниях Воздушного кодекса РФ.